Per žaibišką gelbėjimo operaciją Vilniuje ugniagesiai gaisre išgelbėjo moterį

Liepos 9 d. apie 12 val. 27 min. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, S. Batoro gatvėje, iš gyvenamojo namo veržiasi dūmai, o viduje galimai yra žmogus.
Kiekviena minutė buvo lemiama – per 4 minutes Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 4 – osios komandos ugniagesiai atvyko į įvykio vietą, o dar po minutės buvo išgelbėta žmogaus gyvybė.
Atvykus ugniagesiams, iš vieno aukšto gyvenamojo namo veržėsi dūmai, daug dūmų tvyrojo ir patalpose. Ugniagesiai gelbėtojai su kvėpavimo organų apsaugos aparatais pateko į vidų ir iš patalpų išnešė moterį. Ji buvo rasta gulinti netoli lauko durų. Po medikų apžiūros moteris išvežta į gydymo įstaigą.
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Gaisras likviduotas apie 12 val. 36 min. Kambaryje degė namų apyvokos daiktai. Išdegė ir buvo išardyta apie 1 kv. m medinių grindų, aprūko patalpos. Name dūmų detektorius nebuvo įrengtas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet gaisruose ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 66 žmones.
Ugniagesiai primena, kad dūmų detektorius – paprasta, nebrangi, tačiau gyvybes gelbstinti priemonė. Jis apie kilusį gaisrą perspėja dar tada, kai liepsna tik įsiplieskia. Pasirūpinkite, kad dūmų detektorius būtų įrengtas jūsų namuose ir reguliariai patikrinkite, ar jis veikia.
gelbėjimo operacijaGaisrasVilnius
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