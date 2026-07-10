Gūdžią naktį Vilniaus pakraštyje „Toyota“ rėžėsi į stulpą – vairuotojas girtėjo policijos akyse

Pranešimas apie avariją Liepkalnio g., važiuojant Salininkų link, liepos 10 d. gautas apie 3 val. 05 min. Buvo pranešta, kad nuo ke;lio nuvaiavo ir į apšvietimo stulpą trenkėsi lengvasis automobilis.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Paaiškėjo, kad automobilio „Toyota“ nesuvaldė 1992 metais gimęs vyras.
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Vairuotojas dar įvykio vietoje tiesiog girtėjo pareigūnų akyse. Pirmu pūtimu į alkotesterį jis įpūtė 2,31 prom. Antru – dar daugiau. Prietaisas parodė net 2,67 prom.
Automobilis iš avarijos vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu į saugomą aikštelę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui be kita ko dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasVilniusToyota
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