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Gūdžią naktį Vilniaus pakraštyje „Toyota“ rėžėsi į stulpą – vairuotojas girtėjo policijos akyse

2026 m. liepos 10 d. 09:14
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet nesuvaldytas girto vairuotojo automobilis naktį iš ketvirtadienio į penktadienį rėžėsi į stulpą.
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Pranešimas apie avariją Liepkalnio g., važiuojant Salininkų link, liepos 10 d. gautas apie 3 val. 05 min. Buvo pranešta, kad nuo ke;lio nuvaiavo ir į apšvietimo stulpą trenkėsi lengvasis automobilis.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Paaiškėjo, kad automobilio „Toyota“ nesuvaldė 1992 metais gimęs vyras.
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Vairuotojas dar įvykio vietoje tiesiog girtėjo pareigūnų akyse. Pirmu pūtimu į alkotesterį jis įpūtė 2,31 prom. Antru – dar daugiau. Prietaisas parodė net 2,67 prom.
Automobilis iš avarijos vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu į saugomą aikštelę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui be kita ko dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
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