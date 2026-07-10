Jurbarko r. nuo kelio nuskriejo Lietuvos kariuomenės automobilis, išsiliejo degalai

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 9 d. apie 11 val. 13 min. Jurbarko ugniagesiams buvo pranešta, kad Eržvilko seniūnijoje, Būtaičių kaime, į griovį nuvažiavo Lietuvos kariuomenės automobilis, išsiliejo apie 100 litrų dyzelino.
Atvykus ugniagesiams, vieno kvadratinio metro duobėje buvo subėgę apie 40 litrų dyzelinas. Jis susemtas į talpyklas. Taip pat iškasta ir susemta į maišus apie 50 kg užteršto grunto. Kelio danga nuvalyta.
Įvykis tiriamas.
avarijaLietuvos kariuomenėdyzelinas
Rodyti daugiau žymių