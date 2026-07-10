Kruvinasis penktadienis Lietuvos keliuose nusinešė dar vieną gyvybę: per kaktomušą Varėnos r. žuvo moteris

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 10 d. apie 16 val. 45 min. Varėnos r., ties Kurmiškės kaimu, automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su kitu automobiliu.
Per eismo įvykį sužalota vieno iš automobilių keleivė (apie 60 metų amžiaus moteris), kuri apie 18 val. mirė.
Įvykio liudininkai praneša, kad kelias ties avarijos vieta kelioms valandoms uždarytas.
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Avarijos vietoje prireikė ir ugniagesių pagalbos. Jie iš sumaitotų automobilių išvadavo du žmones.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Tai jau ketvirtas avarijose žuvęs žmogus per vieną. Po vidurnakčio Raseinių rajone apsivertus automobiliui žuvo jo vairuotojas.
Po pietų Kaune susidūrus keturiems lengviesiems automobiliams ir autobusui žuvo vienos mašinos vairuotojas. Neilgai trukus Švenčionių rajone nuo kelio nuskriejo ir vertėsi automobilis „Toyota“. Per avariją žuvo automobilio keleivė, vairuotojas buvo sužalotas.
žuvo moterisavarijaVarėnos rajonas
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