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Kruvinasis penktadienis Lietuvos keliuose nusinešė dar vieną gyvybę: per kaktomušą Varėnos r. žuvo moteris

2026 m. liepos 10 d. 18:37
Lrytas.lt
Viena moteris žuvo penktadienio pavakare Varėnos rajone kaktomuša susidūrus dviem automobiliams. Tai jau ketvirtas avarijose žuvęs žmogus per vieną dieną.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 10 d. apie 16 val. 45 min. Varėnos r., ties Kurmiškės kaimu, automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su kitu automobiliu.
Per eismo įvykį sužalota vieno iš automobilių keleivė (apie 60 metų amžiaus moteris), kuri apie 18 val. mirė.
Įvykio liudininkai praneša, kad kelias ties avarijos vieta kelioms valandoms uždarytas.
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Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Tai jau ketvirtas avarijose žuvęs žmogus per vieną. Po vidurnakčio Raseinių rajone apsivertus automobiliui žuvo jo vairuotojas.
Po pietų Kaune susidūrus keturiems lengviesiems automobiliams ir autobusui žuvo vienos mašinos vairuotojas. Neilgai trukus Švenčionių rajone nuo kelio nuskriejo ir vertėsi automobilis „Toyota“. Per avariją žuvo automobilio keleivė, vairuotojas buvo sužalotas.
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