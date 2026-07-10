Tragedija Raseinių r. – apvirtusiame automobilyje rastas žuvęs vairuotojas

Apie nelaimė informavo Policijos departamentas ir Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kaip skelbia ugniagesiai, iškvietimo į kelio Ariogala – Kryžkalnis 24 km gelbėjimo tarnybos liepos 10 d. sulaukė apie 1 val. 06 min. Liudininkai pranešė, kad prie stotelės griovyje rastas automobilis „Nissan“, jo viduje yra prispaustas žmogus, kuris galimai nekvėpuoja.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „Nissan Qashqai“ buvo nuvažiavęs nuo kelio, viduje buvo prispaustas vyras be gyvybės ženklų.
Apie 1 val. 34 min. medikai konstatavo vyro mirtį.
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Ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą ir apie 1 val. 40 min. žuvusiojo kūną išlaisvino.
Policija praneša, kad liepos 10 d., apie 1 val. 02 min., Raseinių r., Keryvų kaime, kelio Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis 24 km, automobilis „Nissan Qashqai“, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Eismo įvykio metu vairuotojas žuvo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.