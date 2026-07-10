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Tragiška nelaimė Kaune: susidūrus penkiems automobiliams, žuvo žmogus

2026 m. liepos 10 d. 14:07
Lrytas.lt
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Kauną penktadienį sudrebino masinė avariją per kurią žuvo žmogus. Policijos teigimu, šioje avarijoje susidūrė net penki automobiliai – keturi lengvieji ir autobusas.
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Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 10 d. apie 12 val. 59 min. gautas pranešimas, kad Kaune, Savanorių pr., susidūrė keli lengvieji automobiliai ir autobusas.
Pareigūnams nuvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad, pirminiais duomenimis, susidūrė automobilis „Opel“ ir autobusas, o nuo smūgio buvo kliudyti ir susidūrė automobiliai „Porsche“, „Toyota„ bei „Peugeot“.
Automobilio „Opel“ vairuotojas (gim. 1961 m.) buvo gaivinamas, tačiau vėliau buvo konstatuota mirtis.

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Autobuse vyko 4 keleiviai. Turimais duomenimis, daugiau niekas nenukentėjo.
Eismo įvykio vieta aptverta, eismas vyksta viena eismo juosta. Pareigūnai dirba įvykio vietoje.
Pirmieji į pagalbą suskubo greta buvę žmonės
Kaip praneša Kauno naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, pirmieji į pagalbą prispaustam vyrui suskubo greta buvę žmonės.
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