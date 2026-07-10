Tragiška nelaimė Kaune: susidūrus penkiems automobiliams, žuvo žmogus

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 10 d. apie 12 val. 59 min. gautas pranešimas, kad Kaune, Savanorių pr., susidūrė keli lengvieji automobiliai ir autobusas.
Pareigūnams nuvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad, pirminiais duomenimis, susidūrė automobilis „Opel“ ir autobusas, o nuo smūgio buvo kliudyti ir susidūrė automobiliai „Porsche“, „Toyota„ bei „Peugeot“.
Automobilio „Opel“ vairuotojas (gim. 1961 m.) buvo gaivinamas, tačiau vėliau buvo konstatuota mirtis.
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Autobuse vyko 4 keleiviai. Turimais duomenimis, daugiau niekas nenukentėjo.
Eismo įvykio vieta aptverta, eismas vyksta viena eismo juosta. Pareigūnai dirba įvykio vietoje.
Pirmieji į pagalbą suskubo greta buvę žmonės
Kaip praneša Kauno naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, pirmieji į pagalbą prispaustam vyrui suskubo greta buvę žmonės.
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„Greitoji ilgai važiavo, bet iš kažkur atsirado daktarė, kuri patarė, kaip gelbėti vyrą. Kiti bandė jį vaduoti, atjungti automobilio akumuliatorių“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė kaunietė.
Spėjama, kad nelaimė įvyko, kuomet „Opel“ automobilis išvažiavo iš šalutinio kelio, o jį rėžėsi autobusas.
Vyriškio mirtis konstatuota po kurį laiką trukusio gaivinimo.
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