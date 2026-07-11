Didelė avarija autostradoje prie Klaipėdos: rimtai nukentėjusių nėra, bet eismas sustojo

Apie incidentą socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Reidas TV“.
„A1 didelė avarija. Eismas uždarytas“, – pranešė „Reidas TV“.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie avariją liepos 11 d. gautas apie 11 val. 32 min.
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Ugniagesiai į įvykio vietą atskubėjo kartu su greitosios pagalbos medikai.
Gelbėtojams atvykus, prispaustų ir sužeistų žmonių nebuvo, ugniagesiai tik atjungė automobilių akumuliatorius.
Paaiškėjo, kad susidūrė trys automobiliai: „Peugeot“, „Škoda“ ir „Volkswagen“. Dėl avarijos sustojo eismas Klaipėdos kryptimi, nusidriekė didžiulė transporto spūstis.
Įvykis tiriamas.
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