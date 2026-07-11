Jaunuolių pramogos keturračiu greta Vilniaus baigėsi ligoninėje ir policijos tyrimu

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, iš karto po vidurnakčio pagalbos telefonu 112 sulaukta skambučio, kad Molėtų pl., ties Palaukinės kaimu (Riešės seniūnija) nuo keturračio nukrito ir susižalojo 2007 m. gimęs jaunuolis, jam reikia medikų pagalbos.
Atvykę greitosios pagalbos medikai vaikiną dėl sužalotos nugaros išvežė į ligoninę. Tuo tarpu atskubėję policijos pareigūnai pranešė, kad įvykio vietoje, keliuke, besidriekiančiame greta Molėtų pl., važiuojant Vilniaus link, rastas keturratis ir jo vairuotojas (gim. 2007 m.). Vaikinas pasakojo, kad nelaimė įvyko vengiant susidūrimo su staiga pasimaišiusiu automobiliu BMW.
Pasak keturračio vairuotojo, jis staiga pasuko vairą į kairę ir kartu važiavęs keleivis nukrito nuo keturračio.
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Apie 0 val. 47 min. į ligoninę atvežtas nukentėjęs vaikinas patvirtino vairuotojo pasakojimą. Vaikinas sakė, kad jis atsistojo, o keturračio vairuotojas kaip tik tuo metu atliko staigų manevrą, tad neišsilaikęs ant kojų keleivis krito žemėn.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir ieško mįslingo avarinę situaciją sukėlusio automobilio.
avarijaketurratisVilniaus rajonas
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