Jurbarko r. žvyrkelyje apvirto miškavežis – vairuotojas išvežtas į ligoninę

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 10 d. apie 17 val. 27 min. Jurbarko ugniagesiams pranešta, kad miške esančiame žvyrkelyje (kelio Keryvai – Seredžius 17 km) apvirto miškavežis MAN, vairuotojas prispaustas.
Atvykus ugniagesiams, miškavežis buvo griovyje pavirtęs ant šono su mediena. Vairuotojas buvo sąmoningas, jis išlipęs vaikščiojo, buvo patyręs šoką. Atvykę greitosios pagalbos medikai vyrą apžiūrėjo ir išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai atjungė vilkiko akumuliatorių, o policija pradėjo įvykio tyrimą.
avarijažvyrkelisJurbarko rajonas
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