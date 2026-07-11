Mirtina kaktomuša Pasvalio r.: žuvo „VW Touran“ vairuotojas

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 11 d. apie 16 val. 22 min. Pasvalio r., Kurpalaukio kaime, Baltijos kelyje, automobilis „VW Touran“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu mikroautobusu.
Eismo įvykio metu žuvo automobilio „VW Touran“ vairuotojas.
Tuo tarpu Panevėžio apskrities VPK praneša, kad lengvąjį automobilį vairavo moteris ir susidūrė ji su maršrutiniu autobusu.
Susiję straipsniai
„Autobuso vairuotojas ir keleiviai nenukentėjo. Pirminiais duomenimis, eismo įvykio vietoje žuvo lengvojo automobilio vairuotoja. Dėl eismo įvykio uždaryta viena eismo juosta“, – skelbia Panevėžio apskrities policija.
Avarija įvyko visai netoli sienos su Latvija kelyje A10 vedančiame į Rygą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Tai jau penktas žmogus, žuvęs avarijose Lietuvos keliuose per pastarąsias dvi paras.
žuvo žmogusavarijaautomobilių susidūrimas
Rodyti daugiau žymių