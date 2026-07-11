Lietuvos dienaNelaimės

Mirtina kaktomuša Pasvalio r.: žuvo „VW Touran“ vairuotojas

2026 m. liepos 11 d. 17:10
Lrytas.lt
Papildyta
Vienas žmogus žuvo šeštadienį Pasvalio rajone susidūrus automobiliui ir mikroautobusui. Avarija įvyko pasienyje su Latvija.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 11 d. apie 16 val. 22 min. Pasvalio r., Kurpalaukio kaime, Baltijos kelyje, automobilis „VW Touran“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu mikroautobusu.
Eismo įvykio metu žuvo automobilio „VW Touran“ vairuotojas.
Tuo tarpu Panevėžio apskrities VPK praneša, kad lengvąjį automobilį vairavo moteris ir susidūrė ji su maršrutiniu autobusu.
Susiję straipsniai
Policija ir ugniagesiai paskelbė naujų detalių apie Kaune įvykusią masinę avariją, per kurią žuvo žmogus

Policija ir ugniagesiai paskelbė naujų detalių apie Kaune įvykusią masinę avariją, per kurią žuvo žmogus (1)

Siaubinga šeštadienio ryto avarija Latvijoje: per vilkiko ir BMW susidūrimą žuvo 4 žmonės

Siaubinga šeštadienio ryto avarija Latvijoje: per vilkiko ir BMW susidūrimą žuvo 4 žmonės (1)

Didelė avarija autostradoje prie Klaipėdos: rimtai nukentėjusių nėra, bet eismas sustojo

Didelė avarija autostradoje prie Klaipėdos: rimtai nukentėjusių nėra, bet eismas sustojo

„Autobuso vairuotojas ir keleiviai nenukentėjo. Pirminiais duomenimis, eismo įvykio vietoje žuvo lengvojo automobilio vairuotoja. Dėl eismo įvykio uždaryta viena eismo juosta“, – skelbia Panevėžio apskrities policija.
Avarija įvyko visai netoli sienos su Latvija kelyje A10 vedančiame į Rygą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Tai jau penktas žmogus, žuvęs avarijose Lietuvos keliuose per pastarąsias dvi paras.
žuvo žmogusavarijaautomobilių susidūrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.