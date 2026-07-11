Policija ir ugniagesiai paskelbė naujų detalių apie Kaune įvykusią masinę avariją, per kurią žuvo žmogus

Kaip šeštadienio rytą pranešė Policijos departamentas, liepos 10 d. apie 12 val. 50 min. Kaune, Savanorių pr., automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas vyro (gim. 1961 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio atsitrenkė į pirma eismo juosta važiavusį autobusą „Iveco“, vairuojamą kito vyro (gim. 1962 m.).
Po smūgio automobilis „Opel Zafira“ atsitrenkė į elektros skydinę ir medį, o autobusas atsitrenkė į antroje eismo juostoje buvusį automobilį „Peugeot 5008“, vairuojamą vyro (gim. 1955 m.), kuris nuo smūgio atsitrenkė į priekyje jo buvusį automobilį „Toyota Prius“, vairuojamą dar vieno vyro (gim. 2003 m.). „Toyota“ nuo smūgio atsitrenkė į priekyje buvusį automobilį „Porsche Macan GTS“, vairuojamą moters (gimusi 1992 m.).
Per eismo įvykį sužalotas automobilio „Opel Zafira“ vairuotojas, kuriam 13 val. 49 min. konstatuota mirtis.
Vaizdai iš Kauno po masinės avarijos: susidūrus penkiems automobiliams žuvo žmogus
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad į įvykio vietą buvo iškviesti ir ugniagesiai. Atskubėję gelbėtojai rado susidūrusius autobusą ir keturis lengvuosius automobilius.
Iš automobilio „Opel Zafira“ prieš atvykstant ugniagesiams žmonės ištraukė vairuotoją. Ugniagesiai užkėlė nukentėjusįjį ant imobilizavimo lentos, atvyko medikai, pradėjo gaivinimą. Gaivinimas buvo atliekamas medikams keičiantis su trimis ugniagesiais.
Ugniagesiai įvykio vietoje taip pat sustabdė išsiliejusių teršalų tekėjimą, atjungė trijų automobilių akumuliatorius.
Kaip jau skelbė Lrytas, iš viso penktadienį Lietuvos keliuose įvykusiose avarijose žuvo net keturi žmonės. Visų pirma apie 1 val. 02 min. Raseinių r., Keryvų kaime, kelio Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis 24 km, automobilis „Nissan Qashqai“, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Eismo įvykio metu vairuotojas žuvo.
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Apie 13 val. 10 min. Švenčionių r., kelio Vilnius-Švenčionys-Zarasai 62 km, ties Zalavo kaimu, automobilis „Toyota Auris“, vairuojamas vyro (gim. 1963 m.), nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Per eismo įvykį žuvo kartu važiavusi moteris (gimusi 1964 m.), o vairuotojas buvo sužeistas.
Apie 16 val. 45 min. Varėnos r., kelio Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė 78 km, automobilis „Opel Vectra“, vairuojamas vyro (gim. 1991 m.), galimai išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Subaru Forester“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1958 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilio „Opel“ keleivė (gimusi 1967 m.) bei sužaloti abu vairuotojai, kurie paguldyti į ligoninę.
Dėl visų tragiškų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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