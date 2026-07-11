Prieš metus Žirmūnuose įvykusios avarijos byla nebaigta, bet vairuotojas sulaukė įtarimų

Pernai liepos 3 dieną policija skelbė, kad 10 val. 43 min. buvo gautas pranešimas, jog Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, įvyko žmogaus mirtimi pasibaigusi avarija.
Pirminiais duomenimis, automobilis „Volkswagen“ nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į viešojo transporto stotelėje stovėjusias dvi merginas.
Mašina mirtinai sužalojo 2005 metais gimusią merginą, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos bendruomenės narę, pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvosios užsienio kalbos mokymo (Kauno grupės) studentę.
Nufilmavo tragedijos Vilniuje vietą: įraše – vaizdai iš stotelės, kur merginą pražudė įlėkęs „Volkswagen“
Su ja buvusi draugė taip pat nukentėjo, jai buvo sužalota koja.
Merginas parbloškęs automobilis buvo rastas ne transporto stotelėje, o toliau. Skelbta, kad mašina toliau važiavo šaligatviu ir sustojo atsitrenkusi į medį.
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Tuomet skelbta, kad, pirminiais duomenimis, vairuotojui (gim. 1975 m.) įvykio metu sutriko sveikata, jis buvo blaivus.
Šios tragiškos avarijos byla tiriama iki šiol.
Kadrai iš stotelės, į kurią įlėkęs „Volkswagen“ pražudė merginą: kaip viskas atrodo
„Ikiteisminis tyrimas yra tęsiamas. Šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai dėl eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus (pagal Baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d.) yra pareikšti vienam asmeniui, gim. 1975 m. laukiama specialistų išvadų. Šiuo metu yra vertinami ir analizuojami tyrimo metu surinkti duomenys“, – Eltai teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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