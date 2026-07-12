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Greitosios medikai buvo bejėgiai – Palangoje po nesėkmingo gaivinimo mirė 40-metė moteris Rasta narkotikų

2026 m. liepos 12 d. 10:23
Lrytas.lt
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Palangos greitosios pagalbos medikai nesugebėjo išgelbėti 40-metės moters. Ji mirė po nesėkmingo gaivinimo. Policija taip pat praneša, kad po kelių minučių konstatavus mirtį, tuo pačiu adresu rasta ir narkotikų.
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Apie nelaimę pranešė Klaipėdos apskrities VPK. Kaip rašoma policijos pranešime, liepos 11 d. apie 6 val. 22 min., Palangoje, Aido tako g., patalpoje, po greitosios pagalbos medikų atlikto gaivinimo mirė moteris (gimusi 1986 m.).
Pirminiais duomenimis, išorinių smurto požymių nepastebėta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Policija taip pat praneša, kad praėjus kelioms minutėms po moters mirties, rasta narkotikų. Kaip skelbia policija, liepos 11 d. apie 6 val. 30 min., Palangoje, Aido tako g., patalpoje, rasta galimai narkotinės medžiagos ir švirkštas. 
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