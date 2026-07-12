Apie nelaimę pranešė Klaipėdos apskrities VPK. Kaip rašoma policijos pranešime, liepos 11 d. apie 6 val. 22 min., Palangoje, Aido tako g., patalpoje, po greitosios pagalbos medikų atlikto gaivinimo mirė moteris (gimusi 1986 m.).
Pirminiais duomenimis, išorinių smurto požymių nepastebėta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Policija taip pat praneša, kad praėjus kelioms minutėms po moters mirties, rasta narkotikų. Kaip skelbia policija, liepos 11 d. apie 6 val. 30 min., Palangoje, Aido tako g., patalpoje, rasta galimai narkotinės medžiagos ir švirkštas.
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Pradėti du ikiteisminiai tyrimai - mirties priežasčiai nustatyti ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
Mirusios moters kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį.
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