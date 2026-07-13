Autostradoje ties Ariogala užsidegė moters „Porsche Cayenne“ – gesinti stojo pravažiuojantys žmonės

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 12 d. apie 18 val. 59 min. Raseinių ugniagesiai buvo iškviesti į kelią A1 (autostrada Vilnius – Kaunas – Klaipėda). Buvo gautas pranešimas, kad užsidegė pranešėjos vairuojamas automobilis, jį gesina pravažiuojantys asmenys.
Gelbėojai praneša, kad automobilį „Porsche Cayenne“ užgesino žmonės iki ugniagesių atvykimo.
Apžiūrėjus variklio skyrių akivaizdžių degimo požymių nesimatė, jautėsi degėsių kvapas. Atjungtas automobilio akumuliatorius, esantis po sėdyne.
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Akumuliatorius buvo smarkiai įkaitęs, todėl ugniagesiai gelbėtojai budėjo kol atvyko techninės pagalbos autovežis.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
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