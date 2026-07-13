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Lazdijų r. tvenkinyje rastas nuskendusios senolės kūnas

2026 m. liepos 13 d. 09:59
Lrytas.lt
Ugniagesiai iš tvenkinio Lazdijų rajone sekmadienį ištraukė nuskendusios senolės kūną.
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Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, liepos 12 d. apie 5 val. 50 min. Lazdijų r., Noragėlių seniūnijoje, Seiliūnų kaime, esančiame vandens telkinyje, buvo rastas moters (gimusi 1938 m.) kūnas be išorinių kūno sužalojimų. 
Kūną iš tvenkinio ištraukė ugniagesiai. Kaip rašoma Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pranešime, pranešimas apie skenduolę gautas liepos 12 d. apie 5 val. 55 min.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, tvenkinyje, apie 2 metrai nuo kranto, plūduriavo moters kūnas.
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Ugniagesiai gelbėtojai kūną ištraukė. Atvykę greitosios pagalbos medikai medikai konstatavo moters mirtį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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