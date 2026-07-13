Nidoje kilo gaisras vadinamajame Šanchajuje: liepsnos apėmė į gyvenamąsias patalpas pertvarkytus garažus

Neringos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pranešimą apie gaisrą gavo praėjusio penktadienio (liepos 10 d.) popietę.
Jis įsipliekė pačioje Nidoje.
Apie 13.10 val. ugniagesiai gelbėtojai iškviesti į Vėtrungių gatvę.
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Pranešta, kad užsidegė kiti gyvenamosios paskirties pastatai.
Vietinių gyventojų teigimu, gaisras kilo buvusiame garažų rajone, dar vadinamame Nidos Šanchajumi.
Atvykus į vietą, degė pastato stogo danga.
Pastatas sudarytas iš 22 sublokuotų garažų, kurie yra perdaryti į gyvenamas patalpas.
Gaisras gesintas kiek ilgiau nei pusvalandį, likviduotas apie 13.55 val.
Per jį nudegė ir nuardyta dviejų garažų ruberoidu dengta stogo danga (apie 10 kvadratinių metrų),
Nudegė ir nuardyti perdengimai, patalpos sulietos vandeniu.
Autonominiai dūmų detektoriai pastate įrengti, jie suveikė.