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Per trijų automobilių susidūrimą Telšių r. nukentėjo trys žmonės

2026 m. liepos 13 d. 09:01
Lrytas.lt
Trys žmonės buvo sužaloti sekmadienio vakarą Telšių rajone susidūrus trims automobiliams.
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Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, liepos 12 d. apie 19 val. 27 min. Telšių r., nereguliuojamoje Vainočių–Raudondvario sankryžoje, automobilis „Volkswagen Touran“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1977 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio krovininio automobilio „Mercedes-Benz Actros“, vairuojamo blaivaus vyro (gim. 1996 m.), ir su juo susidūrė.
Po smūgio automobilis „Volkswagen Touran“ kliudė automobilį „Toyota“.
Eismo įvykio metu nukentėjo „Volkswagen Touran“ vairuotojas, kuris po medikų apžiūros ligoninėje išleistas gydytis ambulatoriškai.
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Taip pat nukentėjo tuo pačiu automobiliu važiavusios keleivės – moterys (gimusios 1974 ir 1982 m.), kurios po medikų apžiūros gydomos ligoninėje.
Eismo įvykio metu apgadintos transporto priemonės, sugadintas kelio ženklas ir kelio sankasa.
Įvykis tiriamas.
avarijaTelšių rajonassusidūrimas
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