Pirmadienio rytas Vilniuje prasidėjo avarija – partrenktas elektriniu motociklu važiavęs 18-metis

Pranešimas apie avariją Antakalnio g. ir Klinikų g. sankirtoje liepos 13 d. gautas apie 7 val. 05 min. Policijai buvo pranešta, kad automobilis „Volkswagen“ pertrenkė 18 metų vaikiną, jis patyrė kojos traumą.
Atvykus policijai paaiškėjo, kad 1994 m. gimusi automobilio „VW Golf“ vairuotoja, sukdama iš Antakalnio g. į Klinikų g., partrenkė elektriniu motociklu važiavusį vaikiną (gim. 2007 m.). Pirminiais duomenimis, elektrinis motociklas važiavo per perėją.
Geitosios pagalbos medikai nukentėjusį vaikiną dėl kojos traumos išvežė į ligoninę.
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Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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