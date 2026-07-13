Savaitgalį ugniagesiai susidūrė su siautėjančia ugnimi ir vėju, iš vandens ištraukė du žmones

Penktadienį, apie 13 val. 10 min., Neringos savivaldybėje, Vėtrungių gatvėje, degė pastato iš sublokuotų 22 garažų, perdarytų į gyvenamąsias patalpas, stogo danga. Gaisro metu sudegė ir buvo nuardyta dviejų garažų ruberoidu dengta stogo danga, sudegė perdangos. Autonominiai dūmų detektoriai pastate veikė.
Apie 13 val. 48 min. Kauno rajone, Vandžiogalos seniūnijoje, Boniškių kaime, gamybinio pastato viduje, kuriame įrengtos medžio dirbtuvės, degė mediena. Gaisro metu 10 kv. m plote išdegė mediena. Pastate dūmų detektoriaus nebuvo.
Šeštadienį, apie 5 val. 39 min., Klaipėdos rajone, Endriejavo seniūnijoje, Ližių kaime, atvira liepsna degė medinis gyvenamasis namas. Iš pastato ugniagesiai išnešė 2 dujų balionus. Gaisro metu sudegė stogas, dalis namo sienos, baldai, namų apyvokos daiktai, elektrinis neįgaliųjų vežimėlis. Žmonės nenukentėjo.
Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name
Sekmadienį, apie 20 val. 09 min., gyvenamasis namas liepsnojo Ignalinos rajone, Dūkšto seniūnijoje, Karnitiškės kaime. Gaisro metu sudegė jo stogas, 40 kv. m sienų, sukrito perdangos. Dūmų detektoriaus pastate nebuvo.
Pirmadienio naktį, apie antrą valandą, Vilniuje, Naugarduko gatvėje, daugiabutyje, degė butas pirmajame aukšte, kuriame įrengtos komercinės patalpos. Gaisro metu apdegė dalis patalpų ir kompiuterinė technika.
Penktadienį, apie 12 val. 18 min., buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Taikos gatvėje, žmogus įkrito į duobę. Medikams įmobilizavus nukentėjusiojo koją, ugniagesiai vyrą iškėlė iš 1,5 m gylio duobės ir nunešė iki greitosios medicinos pagalbos automobilio.
Apie 12 val. 57 min. Kaune, Savanorių prospekte, eismo įvykio metu susidūrus autobusui ir 4 lengviesiems automobiliams, žmonės iš automobilio „Opel Zafira“ traukė vairuotoją. Atvykę ugniagesiai užkėlė nukentėjusįjį ant įmobilizavimo lentos ir kartu su medikais pasikeisdami atliko gaivinimą. Deja, po kurio laiko medikai konstatavo žmogaus mirtį.
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Sekmadienį, apie 5 val. 55 min., pranešta, kad Lazdijų rajone, Noragėlių seniūnijoje, Seiliūnų kaime, tvenkinyje plūduriuoja moters kūnas. Ugniagesiai ištraukė skenduolę.
Apie 8 val. 51 min. gautas pranešimas, kad Šiauliuose, Paprūdžio gatvėje esančiame tvenkinyje, yra nuskendęs žmogus. Ugniagesiai skenduolį ištraukė.
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