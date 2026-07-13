Šiaulių tvenkinyje rastas kūnas iškėlė daugybę klausimų – nežinoma net mirusiojo tapatybė

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 12 d. apie 8 val. 50 min. Šiauliuose, ties Paprūdžio g. esančiame tvenkinyje, rastas nenustatytos tapatybės apie 60 metų amžiaus mirusio vyro kūnas irimo stadijoje.
Įvykis pareigūnams uždavė daugybę klausimų. Įvykio aplinkybės visiškai neaiškios, kol kas net net nežinoma, kada tiksliai ir kaip vyras atsidūrė vandenyje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Susiję straipsniai
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turintiems nustatyti tikslią vyro mirties priežastį ir datą.
Tuo tarpu pareigūnai bando nustatyti vyriškio tapatybę. Ją nustačius, bus bandma atkurti jo gyvenimo paskutinių valandų chronologiją.
mirė vyrasskenduolisŠiauliai
Rodyti daugiau žymių