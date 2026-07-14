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Gaisras Kauno kalėjime: evakuota dalis nuteistųjų, vienam darbuotojui prireikė medikų

2026 m. liepos 14 d. 09:00
Lrytas.lt
Gausios ugniagesių pajėgos pirmadienio vakarą skubėjo į Kauno kalėjimą, kur vienoje kameroje kilo gaisras. Per incidentą dalis nuteistųjų buvo evakuota, vienam kalėjimo darbuotojui prireikė medikų.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, liepos 13 d. apie 18 val. 59 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Technikos g. Buvo gautas pranešimas, kad kalėjime kilo gaisras, uždūmintos patalpos, evakuojami nuteistieji.
Atvykus gelbėtojams paaiškėjo, kad Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje esančioje kameroje (šeštame aukšte) ant lovos degė televizorius ir lovos čiužinys. Gaisrą jau gesino izoliatoriaus darbuotojai.
Ugniagesiai naudodami miltelinį gesintuvą gaisrą likvidavo ir išvėdino patalpas.
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Gaisro metu apdegė ir apsilydė televizorius, apdegė čiužinys.
Iki ugniagesių atvykimo į pasivaikščiojimo kiemelį buvo evakuota 11 nuteistųjų.
Vienam iš budinčių įkalinimo įstaigos pareigūnų prisikvėpavus dūmų pasidarė bloga, po medikų apžiūros jis tęsė tarnybą.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKauno kalėjimasugniagesiai

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