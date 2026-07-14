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Greta poliklinikos Vilniuje be vairuotojo riedėti pradėjęs automobilis sužalojo moterį

2026 m. liepos 14 d. 16:01
Lrytas.lt
Viena moteris nukentėjo antradienį Vilniuje kai be vairuotojo riedėti pradėjęs automobilis ją kliudė. Moteris patyrė kojos traumą.
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Liepos 14 d. apie 14 val. 10 min. pagalbos telefonu paskambinusi moteris sakė, kad Šeškinės g., greta Šeškinės poliklinikos, ją prispaudė be vairuotojo riedėti pradėjęs automobilis. Vėliau pokalbis nutrūko, pareigūnams prisiskambinti nukentėjusiai nebepavyko.
Į įvykio vietą buvo nusiųsti greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Atvykus medikams ir pareigūnams, 57 metų moteris rasta sėdinti automobilyje. Ji pasakjo, kad atsidariusi bagažinę krovė į ją daiktus, kai automobilis staiga pradėjo riedėti ir ją sužalojo.
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Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusnukentėjo moteris

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