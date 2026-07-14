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Po susidūrimo su BMW Vilniuje apvirto policijos automobilis, nukentėjo pareigūnai (1)

2026 m. liepos 14 d. 22:03
Lrytas.lt
Du pareigūnai nesunkiai nukentėjo antradienio vakarą Vilniuje, kai po susidūrimo su BMW ant stogo apvirto jų tarnybinis automobilis.
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Incidentas Laisvės pr. ir Rygos g. sankirtoje liepos 14 d. įvyko apie 21 val. 27 min. Pirminiais duomenimis, policijos ekipažas skubėjo į iškvietimą.
„Jie skubėjo gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje“, – Lrytas informavo Vilniaus apskrities VPK.
Įvažiavę į sankryžą pareigūnai susidūrė su automobiliu BMW. Nuo smūgio policijos automobilis vertėsi.
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Per incidentą nesunkiai nukentėjo abu pareigūnai, jiems prireikė medikų pagalbos.
Į įvykio vietą dviem autocisternomis atskubėjo ir ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad atvykus geklbėtojams, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo. Ugniagesiai tik atjungė automobilių akumuliatorius.
Dėl avarijos kelioms valandoms buvo užtverta Laisvės pr. dalis nuo Rygos g. link Baltupių.
Vilniuje apvirto policijos automobilis – vaizdai iš įvykio vietos
Per incidentą taip pat nukentėjo šviesoforai – po smūgio jie išsijungė visoje sankryžoje.
Įvykis tiriamas.
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