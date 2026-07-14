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Užsiliepsnojęs kemperis Kaišiadorių r. supleškino ir lauko virtuvę

2026 m. liepos 14 d. 09:15
Lrytas.lt
Kaišiadorių rajone užsiliepsnojo stovintis kemperis. Ugnis persimetė į lauko virtuvę, kuri sudegė.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 13 d. apie 12 val. 04 min. Kaišiadorių ugniagesiai buvo iškviesti į Žiežmarių apylinkės seniūniją, Medinių Strėvininkų kaimą, Morkūnų g. Buvo gautas pranešimas, kad nuo užsidegusio kemperio ugnis persimetė į ūkinį pastatą.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė lauko virtuvė su priestatu, 3 metrai nuo pastato esantis kemperis „Zuggabel“ jau buvo sudegęs.
Gaisro metu nudegė lauko virtuvės stogas, apdegė trys lauko sienos, aprūko vidus.
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Dūmų detektoriaus nebuvo.
Per incidentą išgelbėtas lengvasis automobilis „Opel“.
Įvykis tiriamas.
GaisrasugniagesiaiKaišiadorių rajonas
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