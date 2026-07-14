Viešbučio darbuotojai pasigedo svečio: atrakinę duris išvydo sukrečiantį vaizdą

Popietę policininkai ir greitosios medikai iškviesti į šalia miesto centrinės dalies esančią Dubysos gatvę.
Skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambino jame įsikūrusio viešbučio darbuotojai. Pasigedę viešbutyje apsistojusio vyro, jie pradėjo svečio ieškoti. Kambario durų niekas nedarė, tad darbuotojai jas atrakino.
Apie 13 val. 42 min. užėję į kambario vidų, viešbučio darbuotojai ir pamatė jokių gyvybės požymių nerodantį žmogų.
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mirė vyrasKlaipėdaviešbutis
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