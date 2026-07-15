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Ankstų rytą Vilniuje – kraupus radinys prie daugiabučio laiptinės

2026 m. liepos 15 d. 09:01
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi pusamžio vyriškio mirties aplinkybes. Vyro kūnas trečiadienio rytą rastas prie daugiabučio laiptinės.
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Liepos 15 d. apie 6 val. 25 min. policijai paskambinęs pranešėjas sakė, kad Kalvarijų g., prie daugiabučio laiptinės, jis rado gulintį vyrą. Pranešėjas bandė vyriškį žadinti, tačiau nesėkmingai. Gali būti, kad vyras miręs, nes kūnas jau šaltas.
Į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai. Paaiškėjo, kad padėti vyriškiui jau niekas negalo, medikai konstatavo jo mirtį.
Policija išsiaiškino, kad greta daugiabučio laiptinės rastas 1971 m. gimusio vyro kūnas.
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Kūnas be smurto žymių, tad nusikaltimas nėra įtariamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė vyrasVilniustyrimas
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