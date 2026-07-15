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Avarija Elektrėnų savivaldybėje: 9-mečio vairuojamas keturratis su 10-mečiu keleiviu nestabdydamas rėžėsi į „Nissan“ (4)

2026 m. liepos 15 d. 16:01
Lrytas.lt
Vilniaus medikams iš Elektrėnų savivaldybės greitoji pagalba trečiadienį pristatė du vaikus, patekusius į avariją su keturračiu. Pirminiais duomenimis, 9-mečio vairuojamas ketrratis su 10-mečiu keleiviu nestabdydamas rėžėsi į automobilį „Nissan“.
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Pranešimas apie avariją Elektrėnų savivaldybėje, Vievio seniūnijoje, Lazdėnų kaime liepos 15 d. gautas apie 14 val. 09 min. Paskambinęs vyras sakė, kad į jo vairuojamą automobilį „Nissan“ atsitrenkė mažas keturratis, kurį vairavo vaikas.
Į įvykio vietą atvykus pareigūnams, automobilio vairuotojas (gim. 1961 m.) sakė, kad keturratis atvažiavo nuo kalno ir į automobilį įsirėžė nestabdydamas.
Paaiškėjo, kad keturratį vairavo 2017 m. gimęs berniukas. Kartu važiavo metais vyresnis keleivis (gim. 2015 m.). Abu per avariją susižalojo, tačiau, pirminiais duomenimis, nesunkiai.
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Policija tikslina įvykio aplinkybes, ikiteisminis tyrimas kol kas nepradėtas.
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