Pranešimas apie avariją Elektrėnų savivaldybėje, Vievio seniūnijoje, Lazdėnų kaime liepos 15 d. gautas apie 14 val. 09 min. Paskambinęs vyras sakė, kad į jo vairuojamą automobilį „Nissan“ atsitrenkė mažas keturratis, kurį vairavo vaikas.
Į įvykio vietą atvykus pareigūnams, automobilio vairuotojas (gim. 1961 m.) sakė, kad keturratis atvažiavo nuo kalno ir į automobilį įsirėžė nestabdydamas.
Paaiškėjo, kad keturratį vairavo 2017 m. gimęs berniukas. Kartu važiavo metais vyresnis keleivis (gim. 2015 m.). Abu per avariją susižalojo, tačiau, pirminiais duomenimis, nesunkiai.
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9-metį keturračio vairuotoją ir jo 10-metį keleivį išvežė į vaikų ligoninę Vilniuje.
Policija tikslina įvykio aplinkybes, ikiteisminis tyrimas kol kas nepradėtas.
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