Dėl didelio gaisro Marijampolėje – įspėjimas vietos gyventojams

Kaip Lrytas sužinojo Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, liepos 15 d. apie 18 val. 49 min. gautas pranešimas, kad Marijampolėje, Vasaros g., gaisras kilo bendrovės „Ecoservice“ angare.
Kone tuo pat metu apie gaisrą sužinojo ir dauguma Marijampolės gyventojų – į dangų pakilęs juodų dūmų stulpas matėsi iš tolo.
Gesinti gaisro nusiųstos gausios gelbėtojų pajėgos – pasitelktos mažiausiai 6 autocisternos.
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Pasak ugniagesių, jiems atvykus angare degė plastiko ir popieriaus rūšiuotos atliekos. Šalia angaro sukrautos presuotos atliekos.
Apie 19 val. 52 min. gaisras buvo lokalizuotas, ugnies plitimas buvo sustabdytas.
Įspėja gyventojus
Įspėjimą gyventojams dėl šio gaisro išplatino Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.
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Kaip rašoma pranešime, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai dėl Marijampolėje, Vasaros g. 16, UAB „Ecoservice“ kilusio gaisro (dega angaras ir priestatas) įspėja gyventojus, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
„Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus. Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama vengti būti lauke, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus. Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos“, – rašoma NVSC įspėjime Marijampolės gyventojams.
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