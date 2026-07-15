Paaiškėjo daugiau policijos avarijos Vilniuje aplinkybių – pareigūnai su sirenomis važiavo per raudoną

Trečiadienio rytą Policijos departamentas išplatino oficialią informaciją, kurioje skelbiama, kad liepos 14 d. apie 21 val. 46 min. Vilniuje, Laisvės pr. ir Rygos g. sankryžoje, automobilis BMW 116I, vairuojamas vyro (gim. 2005 m.), nepraleido ir kliudė su įjungtais švyturėliais bei specialiu garso signalu per draudžiamą šviesoforo signalą važiavusio tarnybinio policijos automobilio „VW Transporter“, vairuojamo Vilniaus apskrities VPK pareigūno, galinę dalį.
Policijos departamentas patvirtino iš vakaro Lrytas skelbtą informaciją, kad pareigūnai skubėjo į gautą pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje.
Po susidūrimo tarnybinis policijos automobilis apvirto.
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Per eismo įvykį nukentėjo tarnybinio automobilio vairuotojas (gim. 1989 m.) ir kartu važiavusi Vilniaus apskrities VPK Reagavimo valdybos pareigūnė (gimusi 1986 m.), kuriuos greitosios pagalbos medikai išvežė į skirtingas Vilniaus ligonines. Suteikus medicinos pagalbą, abu pareigūnai gydomi ambulatoriškai.
Pirminiais duomenimis, automobilis BMW į sankryžą degant žaliam šviesoforo signalui įvažiavo nuoi Buivydiškių g. pusės ir sankryžą bandė kirsti tiesiai, link Taikos g. Tuo tarpu policijos ekipažas važiavo Laisvės pr. ir į sankryžą su sirenomis ir švyturėliais įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui.
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Per avariją buvo nulaužtas vienas šviesoforas, tad sankryža kuriam laikui tapo nereguliama.
Ugniagesiai pranešė, kad prispaustų žmonių šioje avarijoje nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo. Tad ugniagesiai tik atjungė automobilių akumuliatorius ir atvertė apvirtusį policijos automobilį.
Vilniuje apvirto policijos automobilis – vaizdai iš įvykio vietos
Dėl įvykio kelioms valandoms buvo blokuotas eismas Laisvės pr. važiuojant Baltupių link.
Po avarijos pradėta administracinė teisena.