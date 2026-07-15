Vilniuje dviratininkas partrenkė pėsčiąją

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 14 d. apie 7 val. 30 min. Vilniuje, Kalvarijų g., vyras (gim. 2003 m.), vairuodamas dviratį „Carbon“, nepasirinko saugaus greičio, kliudė ir sužalojo pėsčiųjų-dviračių take stovėjusią pėsčiąją (gimusi 1972 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo pėsčioji, kuri, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai, dviračio vairuotojas pristatytas į ligoninę apžiūrai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijadviratininkasVilnius
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