Vilniuje gyvenantis užsienietis apie sukrečiantį vaizdą: „Pamačiau oru skrendantį ir apsiverčiantį policijos automobilį“

Trečiadienį prieš pietus į redakciją kreipėsi Vilniuje gyvenantis užsienietis Mehdi. Jis teigia antradienio vakarą atsidūręs visai greta avarijos vietos – policijos automobilis praskriejo jam už nugaros.
„Buvau per tris žingsnius nuo tos vietos, kai policijos automobilis praskriejo man už nugaros. Skubėjau per gatvę į autobusą, man kertant sankryžą degė žalias šviesoforo signalas. Būdamas viduryje atsisukau ir pamačiau oru skriejantį policijos automobilį, kuris vertėsi.
Prišokęs atidariau policijos automobilio duris, kad pareigūnai galėtų išlipti“, – redakcijai savo įspūdžius pasakojo Mehdi.
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Kaip jau skelbė Lrytas, liepos 14 d. apie 21 val. 46 min. Vilniuje, Laisvės pr. ir Rygos g. sankryžoje, automobilis BMW 116I, vairuojamas vyro (gim. 2005 m.), nepraleido ir kliudė su įjungtais švyturėliais bei specialiu garso signalu per draudžiamą šviesoforo signalą važiavusio tarnybinio policijos automobilio „VW Transporter“, vairuojamo Vilniaus apskrities VPK pareigūno, galinę dalį.
Pareigūnai skubėjo į gautą pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Po susidūrimo tarnybinis policijos automobilis apvirto.
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Per eismo įvykį nukentėjo tarnybinio automobilio vairuotojas (gim. 1989 m.) ir kartu važiavusi Vilniaus apskrities VPK Reagavimo valdybos pareigūnė (gimusi 1986 m.), kuriuos greitosios pagalbos medikai išvežė į skirtingas Vilniaus ligonines. Suteikus medicinos pagalbą, abu pareigūnai gydomi ambulatoriškai.
Pirminiais duomenimis, automobilis BMW į sankryžą degant žaliam šviesoforo signalui įvažiavo nuo Buivydiškių g. pusės ir sankryžą bandė kirsti tiesiai, link Taikos g.
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Tuo tarpu policijos ekipažas važiavo Laisvės pr. ir į sankryžą su sirenomis ir švyturėliais įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui.
Per avariją buvo nulaužtas vienas šviesoforas, tad sankryža kuriam laikui tapo nereguliama.
Dėl įvykio kelioms valandoms buvo blokuotas eismas Laisvės pr. važiuojant Baltupių link.
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