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Vilniuje gyvenantis užsienietis apie sukrečiantį vaizdą: „Pamačiau oru skrendantį ir apsiverčiantį policijos automobilį“

2026 m. liepos 15 d. 11:31
Lrytas.lt
Vilniuje gyvenantis užsienietis, antradienio vakarą tapęs rimtos avarijos, į kurią pateko policijos pareigūnai, liudininku, su redakcija pasidalino savo įspūdžiais, kaip viskas atrodė iš šono. Per šį incidentą policijos automobilis apsivertė, buvo sužaloti du pareigūnai.
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Trečiadienį prieš pietus į redakciją kreipėsi Vilniuje gyvenantis užsienietis Mehdi. Jis teigia antradienio vakarą atsidūręs visai greta avarijos vietos – policijos automobilis praskriejo jam už nugaros.
„Buvau per tris žingsnius nuo tos vietos, kai policijos automobilis praskriejo man už nugaros. Skubėjau per gatvę į autobusą, man kertant sankryžą degė žalias šviesoforo signalas. Būdamas viduryje atsisukau ir pamačiau oru skriejantį policijos automobilį, kuris vertėsi. 
Prišokęs atidariau policijos automobilio duris, kad pareigūnai galėtų išlipti“, – redakcijai savo įspūdžius pasakojo Mehdi.

Vilniuje užfiksavo vaizdus po BMW susidūrimo su policijos automobiliu: du pareigūnai nesunkiai nukentėjo

Kaip jau skelbė Lrytas, liepos 14 d. apie 21 val. 46 min. Vilniuje, Laisvės pr. ir Rygos g. sankryžoje, automobilis BMW 116I, vairuojamas vyro (gim. 2005 m.), nepraleido ir kliudė su įjungtais švyturėliais bei specialiu garso signalu per draudžiamą šviesoforo signalą važiavusio tarnybinio policijos automobilio „VW Transporter“, vairuojamo Vilniaus apskrities VPK pareigūno, galinę dalį.
Pareigūnai skubėjo į gautą pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Po susidūrimo tarnybinis policijos automobilis apvirto.
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Po susidūrimo su BMW Vilniuje apvirto policijos automobilis, nukentėjo pareigūnai

Po susidūrimo su BMW Vilniuje apvirto policijos automobilis, nukentėjo pareigūnai (3)

Per eismo įvykį nukentėjo tarnybinio automobilio vairuotojas (gim. 1989 m.) ir kartu važiavusi Vilniaus apskrities VPK Reagavimo valdybos pareigūnė (gimusi 1986 m.), kuriuos greitosios pagalbos medikai išvežė į skirtingas Vilniaus ligonines. Suteikus medicinos pagalbą, abu pareigūnai gydomi ambulatoriškai.
Pirminiais duomenimis, automobilis BMW į sankryžą degant žaliam šviesoforo signalui įvažiavo nuo Buivydiškių g. pusės ir sankryžą bandė kirsti tiesiai, link Taikos g.
Vilniuje apvirto policijos automobilis – vaizdai iš įvykio vietos
Tuo tarpu policijos ekipažas važiavo Laisvės pr. ir į sankryžą su sirenomis ir švyturėliais įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui.
Per avariją buvo nulaužtas vienas šviesoforas, tad sankryža kuriam laikui tapo nereguliama.
Dėl įvykio kelioms valandoms buvo blokuotas eismas Laisvės pr. važiuojant Baltupių link.
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