Gaisras ugniagesių gelbėtojų pašonėje – be automobilio liko vidury baltos dienos: neatlaikė „amerikono“ variklis

Skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinęs žmogus apie gaisrą pranešė apie 13 val. 01 min.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, uostamiesčio Trilapio gatvėje įsikūrę ugniagesiai gelbėtojai į įvykio vietą išskubėjo dar net nesulaukę iškvietimo. Į dangų kylančius dūmus jie pamatė pro savo pastato langus.
Gaisras įsiplieskė visai šalia esančioje Butkų Juzės gatvėje. Ugniagesiams gelbėtojams reikėjo tik kirsti S. Daukanto gatvę.
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Paaiškėjo, kad užsidegė „Dodge Charger“.
Gaisras, kuris greitai užgesintas, kilo automobilio variklio skyriuje.
Per jį išdegė „Dodge Charger“ variklio skyriaus degios dalys, apdegė variklio dangtis ir mašinos priekis.
Pirminiais duomenimis, gaisro priežastimi galėjo tapti techninis gedimas.
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