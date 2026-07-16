Kelmės ugniagesys išgelbėjo traktoriaus prispaustą kaimyną – į pagalbą nulėkė per minutę

„Tą rytą ruošėmės su šeima plaukti baidarėmis ir jau sėdome į automobilį, kai netikėtai paskambino netoliese gyvenantis kaimynas. Iš jo balso supratau, kad atsitiko kažkas baisaus. Vyras prašė pagalbos ir paaiškino, kad apsivertė su traktoriumi, kuris jam prispaudė koją. Iki jo sodybos – gal 300–400 metrų, tad iki nelaimės vietos nulėkėme per minutę. Su manimi kartu buvo žmona ir brolis“, – sakė M. Selemonavičius.
Pasak pareigūno, jo kaimynas su traktoriumi T-25 važiavo šlaitu su vandens cisterna, laistė augalus ir vertėsi: „Kaimyno teigimu, traktorius vertėsi du kartus, o jis pats iškrito iš jo ir buvo prispaustas. Laimei, žmogus su savimi turėjo mobilųjį telefoną ir iš jo pats paskambino gelbėjimo tarnyboms ir dar vienam kaimynui.“
„Mums atvykus, žmogus šaukė ir prašė padėti, – pasakojo M. Selemonavičius. – Jo kojos nesimatė, buvo po ratu. Su broliu mėginome paversti traktorių, tačiau jis dar labiau spaudė po juo gulintį žmogų. Tuo metu atvažiavo ir kitas kaimynas su traktoriumi. Nubėgau į sodybą, atsinešiau tempimo lynus. Kaimynui pasakiau, kaip pastatyti traktorių, surišau lynus ir pradėjome jį kelti.
Susiję straipsniai
Tačiau žmogus vėl sušuko, kad traktorius virsta ant jo. Broliui ir žmonai liepiau paimti nukentėjusįjį už pažastų ir pasiruošti traukti. Traktorius pakilo ir vyras buvo ištemptas iš po jo. Net nemačiau, kada atvyko ugniagesiai gelbėtojai. Kaimyną perdavėm greitosios pagalbos medikams, atvertėm traktorių. Į pagalbą jau buvo prisirinkę ir daugiau žmonių.“
Pareigūno teigimu, po didžiulio streso atėjo džiaugsmas supratus, kad galėjo padėti žmogui: „Vakare, plaukdamas baidarėmis, parašiau jam žinutę, kaip laikosi, o jis man pats paskambino, padėkojo ir pasakė, jog jis jau namuose. Jam susiuvo žaizdą ir jis jau vaikšto.“
M. Selemonavičius Kelmės PGT dirba daugiau kaip 18 metų. Daug metų buvo valstybinės priešgaisrinės priežiūros specialistas, šiuo metu yra vyriausiasis specialistas, tarnybos viršininko pavaduotojas. Jis yra baigęs gelbėjimo darbų kursus, tad jam ne kartą yra tekę tarnyboje pavaduoti pamainos vadą, gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus.
gelbėjimo operacijaKelmės rajonasTraktorius
Rodyti daugiau žymių