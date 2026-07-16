Mįslingai dingusio „fūristo“ paieška baigėsi su alkoholio kvapeliu: artimieji lengviau atsikvėpė

„Vakarų ekspresas“ rašė, kad 45 metų Tauragės gyventojo Sauliaus Z. pasigesta praėjusią savaitę. Liepos 10 d. jis paliko savo vairuotą vilkiką Kretingalės miestelyje (Klaipėdos rajonas) esančios degalinės aikštelėje ir pasišalino nežinoma kryptimi. Nustatyta, kad prieš dingdamas vyras bendravo su degalinės darbuotoja ir domėjosi, kaip nuvykti į Klaipėdą.
Sunkiasvorėje transporto priemonėje liko vyro asmeniniai daiktai ir mobiliojo ryšio telefonas.
Tauragės apskrities VPK pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios žmogui surasti.
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Teigta, kad Saulius Z. iš degalinės pėsčiomis patraukė link uostamiesčio ir dingo. Ši informacija pasitvirtino – trečiadienį (liepos 15 d.) tauragiškis rastas Klaipėdoje. Jį mieste pastebėjo ir kaip ieškomą žmogų pažino autobuso vairuotojas, kuris ir paskambino skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
Pareigūnai nedetalizuoja, kurioje tiksliai vietoje Saulius Z. rastas. „Vakarų ekspreso“ duomenimis, greičiausiai jis pastebėtas Klaipėdos autobusų stotyje. Turimais duomenimis, vyras ketino važiuoti į Tauragę.
Saulius Z. rastas sveikas, tačiau gerokai apsvaigęs nuo alkoholio – jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Į alkotesterį įpūtė 2,31 alkoholio promilės. Vyras perduotas dėl jo labai nerimavusiems artimiesiems.
Pareigūnai aiškinasi šio laimingai pasibaigusio įvykio aplinkybes.