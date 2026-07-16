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Per gaisrą Jonavoje nukentėjo vyras

2026 m. liepos 16 d. 10:56
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo trečiadienio vakarą Jonavoje kilus gaisrui daugiabutyje.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 15 d. apie 18 val. 56 min. Jonavos ugniagesiai buvo iškviesti į Lietavos g. Buvo pranešta, kad gaisras kilo daugiabutyje.
Atvykus ugniagesiams, iš buto veržėsi dūmai. Išlaužus duris, gelbėtojai pateko į buto vidų.
Bute degė spinta-sekcija. Buto gyventojas išvestas į lauką ir perduotas medikams. Patikrai jis išvežtas į ligoninę.
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Gaisro metu apdegė spinta-sekcija, aprūko buto sienos ir lubos, sulietos grindys. Vandeniu nestipriai užpiltas žemiau esantis butas.
Įvykis tiriamas.
GaisrasJonavadaugiabutis
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