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Šakių r. iš namų mįslingai pradingo 15-metė – policija prašo skubios pagalbos

2026 m. liepos 16 d. 12:41
Lrytas.lt
Šakių policija kreipias į visuomenę ir prašo skubios pagalbos ieškant dingusios nepilnametės. Mergaitė mįslingai dingo iš namų.
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Kaip rašoma Marijampolės apskrities VPK pranešime, liepos 16 d. Šakių r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus dingimo: be žinios dingo Evita Žemaitytė (gimusi 2011 m.).
Nepilnametė yra apie 160 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, juodų iki pečių plaukų. Dingimo metu vilkėjo tamsios spalvos odinę striukę, džinsus, avėjo baltus sportinius batelius. Paskutinį kartą nepilnametė matyta liepos 15 d. apie 14–15 val. namuose Šakių r., Stulgių kaime.
Gyventojus, mačiusius minėtą nepilnametę, žinančius jos dabartinę buvimo vietą ar turinčius tyrimui vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į Šakių rajono policijos komisariatą, pranešti skubiosios pagalbos telefonu 112 arba susisiekti su minėto komisariato Veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju tel. Nr. +370 676 45 545.
paieškadingusi nepilnametėŠakių rajonas

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