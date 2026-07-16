Stotelėje susmukusio vilniečio greitosios medikai nebeatgaivino – konstatuota mirtis

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 15 d. apie 17 val. 21 min. Vilniuje, Architektų g., autobusų stotelėje, po nesėkmingos reanimacijos mirė vyras (gim. 1958 m.).
Vyrškis, pirminiais duomenimis, atėjęs į stotelę, staiga susmuko.
Greta buvę žmonės iškvietė medikus. Šie atvykę vyrą dar bandė gaivinti, bet pastangos buvo bevaisės.
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Kūnas be išorinių smurto žymių, tad nusikaltimas nėra įtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.