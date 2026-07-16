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Stotelėje susmukusio vilniečio greitosios medikai nebeatgaivino – konstatuota mirtis

2026 m. liepos 16 d. 09:09
Lrytas.lt
Vilniaus greitosios pagalbos medikams nepavyko atgaivinti vyro, staiga susmukusio visuomeninio transporto stotelėje. Buvo konstatuota vyriškio mirtis.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 15 d. apie 17 val. 21 min. Vilniuje, Architektų g., autobusų stotelėje, po nesėkmingos reanimacijos mirė vyras (gim. 1958 m.).
Vyrškis, pirminiais duomenimis, atėjęs į stotelę, staiga susmuko.
Greta buvę žmonės iškvietė medikus. Šie atvykę vyrą dar bandė gaivinti, bet pastangos buvo bevaisės. 
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Kūnas be išorinių smurto žymių, tad nusikaltimas nėra įtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė vyrasVilniusGreitoji medicinos pagalba (GMP)

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