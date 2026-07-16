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Tragedija Vilniaus r.: kelkraštyje rastas žuvęs motociklininkas, motociklas rastas už 300 metrų

2026 m. liepos 16 d. 22:56
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes nelaimės, nelaimės, kuomet kelkraštyje buvo rastas žuvęs motociklininkas.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 16 d. apie 22 val. 15 min. Vilniaus r., kelyje Vilnius-Molėtai, ties Gruodžių kaimu, kelkraštyje, rastas mirusio vyro kūnas.
Šalia rastas šalmas, o už 300 metrų aptiktas ir motociklas.
Avarijos aplinkybės kol kas neaiškios. Kūną pastebėjo pravažiuojantys žmonės, tačiau liudininkų, mačiusių pačią avariją, kol kas nėra.
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Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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