Tragedija Vilniaus r.: kelkraštyje rastas žuvęs motociklininkas, motociklas rastas už 300 metrų

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 16 d. apie 22 val. 15 min. Vilniaus r., kelyje Vilnius-Molėtai, ties Gruodžių kaimu, kelkraštyje, rastas mirusio vyro kūnas.
Šalia rastas šalmas, o už 300 metrų aptiktas ir motociklas.
Avarijos aplinkybės kol kas neaiškios. Kūną pastebėjo pravažiuojantys žmonės, tačiau liudininkų, mačiusių pačią avariją, kol kas nėra.
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Į įvykio vietą suvažiavo gausios policijos pajėgos, iškviesti ekspertai, turintys užfiksuoti įkalčius.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Motociklininko žūtisVilniaus rajonasavarija
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