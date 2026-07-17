Bubių gyventojus naktį prižadino gaisras – gausios pajėgos su ugnimi grūmėsi 3 valandas

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Šiaulių r., Bubių seniūnijoje, Bubių kaime, Dubysos g., liepos 17 d. gautas apie 3 val. 35 min. Buvo pranešta, kad dega namas.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad atvira liepsna dega apleisto mūrinio ūkinio pastato stogas. Prie degančio pastato priblokuoti dar keli mediniai pastatėliai. Ugnis buvo didelė, ji matėsi ir už kelių kilometrų esančiose gyvenvietėse.
Gaisrą gesino gausios ugniagesių pajėgos. Pirminiais duomenimis, gesinimui buvo pasitelktos net 7 autocisternos, autokopėčios.
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Su ugnimi gelbėtojai grūmėsi 3 valandas. Apie tai, kad gaisras likviduotas, pranešta tik 3 val. 32 min. Tačiau dar ir 10 val. ryto ugniagesiai darbosi įvykio vietoje.
Per incidentą nudegė stogas, perdanga, išdegė vidus. Žmonės nenukentėjo, išgelbėti greta augantys trys seni ąžuolai.
Įvykis tiriamas.
GaisrasŠiaulių rajonasugniagesiai
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