Kasant žemę Vilniaus statybvietėje rasta tai, kas liko iš žmogaus – darbai sustojo, tyrimo ėmėsi policija

Pranešimas apie kraupų radinį liepos 17 d. gautas apie 8 val. 03 min. Policijai buvo pranešta, kad statybvietėje Drujos g., kasant žemes, rasti žmogaus kaulai.
Apie radinį pareigūnus informavo statybų vadovas.
Dabai įvykio vietoje buvo sustabdyti, o atvykę pareigūnai patvirtino, kad statybvietėje iš tiesų rasti palaikai.
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Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Kaulai perduoti teismo medicinos ekspertams, kurie turės atsakyti į labai daug klausimų.
kaulaiVilniusstatybvietė
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