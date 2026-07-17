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Kasant žemę Vilniaus statybvietėje rasta tai, kas liko iš žmogaus – darbai sustojo, tyrimo ėmėsi policija

2026 m. liepos 17 d. 09:15
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi incidentą, kuomet vienoje sostinės statybvietė kasant žemę buvo rasti žmogaus kaulai.
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Pranešimas apie kraupų radinį liepos 17 d. gautas apie 8 val. 03 min. Policijai buvo pranešta, kad statybvietėje Drujos g., kasant žemes, rasti žmogaus kaulai.
Apie radinį pareigūnus informavo statybų vadovas.
Dabai įvykio vietoje buvo sustabdyti, o atvykę pareigūnai patvirtino, kad statybvietėje iš tiesų rasti palaikai.
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kaulaiVilniusstatybvietė
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