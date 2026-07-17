Per avarijas Kaune nukentėjo keturi žmonės

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 16 d. apie 7 val. 35 min. Kauno r., Naujasodžio kaime, elektrinis dviratis, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2010 m.), susidūrė su dviračiu važiavusia moterimi (gimusi 1950 m.). Dėl patirtų sužalojimų moteris nuveža į ligoninę.
Taip pat liepos 16 d. apie 9 val. 45 min. Kauno r., Domeikavos seniūnijoje, kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda, automobilis „Nissan“, vairuojamas moters (gim. 1983 m.), kliudė vyrą (gimusi 1975 m.). Jis dėl patirtų sužalojimų nuvežta į ligoninę.
Tą pačią dieną apie 10 val. 30 min. Kaune, R. Kalantos g., automobilis „Tesla“, vairuojamas vyro (gim. 1987 m.), kliudė mopedą, vairuojamą kito vyro (gim. 1980 m.). Mopedo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų nuvežtas į ligoninę.
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Apie 14 val. Kaune, Veiverių g., susidūrė automobilis „Volvo“, vairuojamas blaivios moters (gimusi 1972 m.), su motociklu „Yamaha“, vairuojamu vyro (gim. 2000 m.). Motociklo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų nuvežtas į ligoninę.
Visi įvykiai tiriami.