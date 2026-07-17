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Per avarijas Kaune nukentėjo keturi žmonės

2026 m. liepos 17 d. 11:08
Lrytas.lt
Keturi žmonės buvo sužaloti per avariją ketvirtadienį Kaune.
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Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, liepos 16 d. apie 7 val. 35 min. Kauno r., Naujasodžio kaime, elektrinis dviratis, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2010 m.), susidūrė su dviračiu važiavusia moterimi (gimusi 1950 m.). Dėl patirtų sužalojimų moteris nuveža į ligoninę.
Taip pat liepos 16 d. apie 9 val. 45 min. Kauno r., Domeikavos seniūnijoje, kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda, automobilis „Nissan“, vairuojamas moters (gim. 1983 m.), kliudė vyrą (gimusi 1975 m.). Jis dėl patirtų sužalojimų nuvežta į ligoninę.
Tą pačią dieną apie 10 val. 30 min. Kaune, R. Kalantos g., automobilis „Tesla“, vairuojamas vyro (gim. 1987 m.), kliudė mopedą, vairuojamą kito vyro (gim. 1980 m.). Mopedo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų nuvežtas į ligoninę.
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