Tragedija Kėdainių r.: į kairę sukęs sunkvežimis susidūrė su motociklu – jaunas motociklininkas žuvo

Kaip Lrytas informavo Kauno apskrities VPK, liepos 17 apie 10 val. 13 min. Kėdainių r., Akademijos miestelyje, Parko g. (kelias Jonava-Kėdainiai-Šeduva), blaivus vyras (gim. 1987 m.) vairuodamas sunkvežimį „Scania“ su puspriekabe „Charnehl“, važiavo nuo Mantviliškio kaimo pusės.
Pirminiais duomenimis, sunkvežimio vairuotojas pradėjo atlikinėti posūkio manevrą į kairę pusę ir susidūrė su priešais (nuo Dotnuvos miestelio pusės), atvažiuojančiu motociklu „Suzuki“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 2001 m.).
Per avariją buvo sunkiai sužalotas motociklininkas.
Susiję straipsniai
Atvykusi greitosios pagalbos brigada gaivino motociklo vairuotoją, tačiau nesėkmingai. Įvykio vietoje buvo konstatuota jauno vyro mirtis.
Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, praneša policija.
Tai jau antras motociklininkas, per nepilną parą žuvęs Lietuvos keliuose. Kaip jau skelbė Lrytas, liepos 16 d. apie 22 val. 10 min. Vilniaus r., kelyje Molėtai-Vilnius, ties Gruodžių kaimu, motociklas „Kawasaki ZX600“, vairuojamas vyro (gim. 1990 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į atitvarus. Per eismo įvykį žuvo motociklo vairuotojas.
Dėl abiejų nelaimių pradėti ikitesiminiai tyrimai.
žuvo motociklininkasavarijaKėdainių rajonas
Rodyti daugiau žymių