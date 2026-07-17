Tragedija Kupiškio r.: iš degančio namo išneštos moters atgaivinti nepavyko

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, liepos 17 d. apie 10 val. 31 min. iš pravažiuojančio žmogaus gautas pranešimas, kad Kupiškio r., Noriūnų seniūnijoje, Siaurių kaime, Beržyno g., dūmai veržiasi iš dviejų aukštų mūrinio namo. Ar viduje yra žmonių, pranešėjas sakė nežinantis.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos trys autocisternos ir autokopėčios.
Atvykus ugniagesiams, namas buvo užtvindytas dūmais.
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Gelbėtojai pateko į vidų ir iš namo išnešė moterį. Ugniagesiai ją pradėjo gaivinti, tačiau išgelbėti gyvybės nepavyko. Atvykę greitosios pagalbos medikai apie 10 val. 50 min. konstatavo moters mirtį.
Iš namo išneštas ir nugaišęs šuo.
Apie 10 val. 56 min. gaisras likviduotas
Įvykis tiriamas.
GaisrasKupiškio rajonasžuvo moteris
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