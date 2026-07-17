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Tragedija Šilutės r.: išgelbėjęs ežere skęstančią draugę, pats žuvo 42 m. vyras (1)

2026 m. liepos 17 d. 14:13
Lrytas.lt
Tragedija baigėsi dviejų porų poilsis greta ežero Šilutės rajone. Puolęs gelbėti skęstančios draugės penktadienį žuvo 42 metų vyras. Moteris liko gyva.
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Nelaimė liepos 17 d. per pietus įvyko šalia Saugų gyvenvietės miške esančioje viešoje poilsiavietėje prie ežero. Čia nuo pat ryto linksmai laiką leido dvi poros.
Pirminiais duomenimis, kažkuriuo metu viena pora maudytis nuėjo kažkur į šoną. Kai ji grįžo, poilsiavietėje rado verkiančią savo draugę. Ji buvo šlapia.
Moteris sakė, kad irgi nuėjo maudytis ir pradėjo skęsti. Į vandenį jos gelbėti šoko 42 metų draugas. Vyras sugebėjo moterį išstumti į krantą ir ji išsigelbėjo. Tuo tarpu pats gelbėtojas nuskendo.
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Pagalbos telefonu gavę pranešimą, kad ežere skęsta du žmonės, į poilsiavietę atskubėjo Saugų ir Šilutės ugniagesiai, atvažiavau narai iš Klaipėdos.
Panėrę gelbėtojai rado nuskendusį vyrą ir ištraukė jį į krantą.
Įvykis tiriamas.
skenduolisŠilutės rajonasugniagesiai

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