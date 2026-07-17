Nelaimė liepos 17 d. per pietus įvyko šalia Saugų gyvenvietės miške esančioje viešoje poilsiavietėje prie ežero. Čia nuo pat ryto linksmai laiką leido dvi poros.
Pirminiais duomenimis, kažkuriuo metu viena pora maudytis nuėjo kažkur į šoną. Kai ji grįžo, poilsiavietėje rado verkiančią savo draugę. Ji buvo šlapia.
Moteris sakė, kad irgi nuėjo maudytis ir pradėjo skęsti. Į vandenį jos gelbėti šoko 42 metų draugas. Vyras sugebėjo moterį išstumti į krantą ir ji išsigelbėjo. Tuo tarpu pats gelbėtojas nuskendo.
Susiję straipsniai
Pagalbos telefonu gavę pranešimą, kad ežere skęsta du žmonės, į poilsiavietę atskubėjo Saugų ir Šilutės ugniagesiai, atvažiavau narai iš Klaipėdos.
Panėrę gelbėtojai rado nuskendusį vyrą ir ištraukė jį į krantą.
Įvykis tiriamas.