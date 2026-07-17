Ugniagesiai: per parą užgesintos 8 transporto priemonės

Kaip informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 16 d. apie 6 val. 49 min. Rietavo ugniagesiai buvo iškviesti į magistralinio kelio Vilnius–Klaipėda 257 km.
Atvykus ugniagesiams, nuo vilkiko „Scania“ atkabinta priekaba-šaldytuvas su latviškais registracijos numeriais degė atvira liepsna. Gaisro metu apdegė priekabos-šaldytuvo šonai, dugnas, padangos ir krovinys.
Apie 11 val. 02 min. Klaipėdos ugniagesiai skubėjo į Gedminų g. Jiems atvykus, automobilis „Renault Laguna“ degė atvira liepsna.
Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name
Gaisro metu išdegė lengvojo automobilio variklio skyriaus degios dalys. Aprūko priekiniai žibintai ir variklio dangtis.
Apie 13 val. 01 min. Klaipėdos ugniagesiai vėl buvo iškviesti gesinti degančio automobilio. Šį kartą – į Butkų Juzės g.
Ugniagesiams atvykus, automobilis „Dodge Charger“ degė atvira liepsna. Gaisro metu išdegė variklio skyriaus degios dalys, sudegė priekinis bamperis, žibintai. Nuo karščio įskilo priekinis stiklas.
Apie 15 val. 15 min. Varėnos ugniagesiai įkviesti į Merkinės seniūniją, Jakubiškių kaimą, Pušyno g. Čia degė automobilis „Toyota Proace City“. Per incidentą išdegė variklio skyrius ir salono priekinė dalis.
Susiję straipsniai
Apie 20 val. 09 min. Plungės ugniagesiai skubėjo į Paukštakių seniūniją, Gelindėnų kaimą, Šiaulių Plento g. Atvykus, traktorius „Belarus 920“ degė atvira liepsna. Gaisro metu išsilydė visos degios detalės, pradegė 4 padangos, nuo karščio suskilo langai. Nudegė 2 arų ploto pieva su šienu.
Liepos 17 d. apie 2 val. 33 min. Kauno ugniagesiai iškviesti į Ringaudų seniūniją, Armaniškių kaimą, kelią „Via Baltika“.
Atvykus ugniagesiams, degė krovinis mikroautobusas „Iveco Daily“ (estiški valstybiniai numeriai) su šaldytuvu. Gaisro metu sudegė visos degiosios automobilio detalės.
Taip pat liepos 17 d. apie 3 val. 19 min. Kauno ugniagesiai skubėjo į P. Plechavičiaus g., kur kieme atvira liepsna degė lengvieji automobiliai „VW Passat“ ir „Toyota Yaris“.
Gaisro metu automobilis „VW Passat“ sudegė. Apdegė šalia stovėjusio automobilio „Toyota Yaris“ kairė pusė, aprūko salonas.
Kaip jau skelbė Lrytas, šiuo atveju įtariamas padegimas.