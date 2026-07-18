Aliarmas Kaune: kilo įtarimų, kad vyras padeginėja šiukliadėžes

Pasak Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos pranešimo, liepos 17-ąją 19 val. 29 minutės gautas K. Baršausko gatvėje veikiančio prekybos centro „Maxima“ apsaugos darbuotojos pranešimas, kad prie prekybos centro vyras padeginėjo šiukšliadėžes.
Pranešimo metu degimo nebuvo, užgesino patys darbuotojai.
Į įvykio vietą išvyko tarnybos inspektorius. Peržiūrėjus vaizdo medžiagą tyčinė veika nenustatyta. Paaiškėjo, kad šiukšliadėžė užsidegė nuo nuorūkos.
apsaugos darbuotojasMaximanuorūka
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