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Aliarmas Kaune: kilo įtarimų, kad vyras padeginėja šiukliadėžes

2026 m. liepos 18 d. 10:41
Lrytas.lt
Kauno ugniagesiams pranešta neva vyras padeginėja prekybos centre stovinčias šiukšliadėžes, tačiau peržiūrėjus vaizdo įrašą paaiškėjo, kad nelaimės priežastis – kita.
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Pasak Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos pranešimo, liepos 17-ąją 19 val. 29 minutės gautas K. Baršausko gatvėje veikiančio prekybos centro „Maxima“ apsaugos darbuotojos pranešimas, kad prie prekybos centro vyras padeginėjo šiukšliadėžes.
Pranešimo metu degimo nebuvo, užgesino patys darbuotojai.
Į įvykio vietą išvyko tarnybos inspektorius. Peržiūrėjus vaizdo medžiagą tyčinė veika nenustatyta. Paaiškėjo, kad šiukšliadėžė užsidegė nuo nuorūkos.
apsaugos darbuotojasMaximanuorūka
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