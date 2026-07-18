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Išsiliejęs tepalas pagrindinę Prienų gatvę pavertė čiuožykla

2026 m. liepos 18 d. 13:02
Lrytas.lt
Pagrindine Prienų gatve penktadienį važiavę vairuotojai pasijuto lyg žiemą – automobiliai tapo nevaldomi dėl slidžios dangos.
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Pirmieji vairuotojų skundai gelbėtojus pasiekė 14 val. 46 min. Pranešta, kad ties rajono savivaldybe (500 m ilgio atkarpoje) labai slidi Vytauto gatvės danga, galimai išsilieję tepalai.
Atvykus paaiškėjo, kad maždaug vieno kilometro atkarpoje galimai buvo išsiliejęs hidraulinis tepalas. Taip nutikti galėjo dėl gatve važiavusios transporto priemonės gedimo. 
Kelią valė kelių priežiūros tarnyba, todėl ugniagesių pagalbos nereikėjo. Tačiau netrukus kelių priežiūros tarnyba paprašė pagalbos, nes pritrūko priemonių tepalui surinkti.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pranešimo, atkarpa sutvarkyta 15 val. 24 min. 
Vytauto gatvėAutomobiliaitepalas
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