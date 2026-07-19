Nelaimė Panevėžio rajone: vilkikas sutraiškė lengvąjį automobilį

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojai pranešė, kad susidūrimas įvyko apie 17 val. 37 min. kelyje ties Stanionių kaimu.
Kelyje neprasilenkė vilkikas MAN ir lengvasis automobilis. Pastarasis po smūgio buvo visiškai suniokotas.
Atvykus gelbėtojams paaiškėjo, kad lengvajame automobilyje buvo prispausta moteris. Ugniagesiai ją išvadavo ir perdavė greitosios medicinos pagalbos medikams. Moteris buvo sąmoninga, otiksliau jos būklė paaiškės ligoninėje.
Pareigūnai aiškinasi eismo įvykio aplinkybes.
susidūrimasvilkikasPanevėžio rajonas
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