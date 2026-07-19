Per parą šalyje rasti mažiausiai keturių vyrų kūnai, vienas – smarkiai apiręs

Liepos 18 d. apie 8 val. 40 min. Druskininkuose, Saulėtekio g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1960 m.) kūnas.
Tą pačią dieną apie 7 val. 40 min. Vilniuje, Brolių g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1990 m.).
Apie 14 val. Šiauliuose, Sevastopolio g., bute, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 65 metų amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje.
O apie 13 val. 44 min. Vilniaus r., Skaidiškių mstl., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1979 m.) kūnas.
Visai atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
kūnasikiteisminis tyrimasVilnius
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