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Per parą šalyje rasti mažiausiai keturių vyrų kūnai, vienas – smarkiai apiręs

2026 m. liepos 19 d. 08:19
Lrytas.lt
Per parą šalyje rasti net 4 vyrų kūnai, ekspertai aiškinsis jų mirties aplinkybes.
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Liepos 18 d. apie 8 val. 40 min. Druskininkuose, Saulėtekio g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1960 m.) kūnas. 
Tą pačią dieną apie 7 val. 40 min. Vilniuje, Brolių g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1990 m.). 
Apie 14 val. Šiauliuose, Sevastopolio g., bute, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 65 metų amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje. 
O apie 13 val. 44 min. Vilniaus r., Skaidiškių mstl., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1979 m.) kūnas.
Visai atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
kūnasikiteisminis tyrimasVilnius
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