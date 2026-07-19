Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
FIFA 2026
Žalioji erdvė
Karas Ukrainoje
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Nelaimės
Tragedija Šiaulių rajone: moteris namuose pagimdė negyvą kūdikį, gimdyvei prireikė medikų pagalbos
2026 m. liepos 19 d. 07:47
Lrytas.lt
Šiaulių rajone jauna moteris pagimdė negyvą kūdikį, o pati atsidūrė ligoninėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Liepos 18 d. apie 16 val. 30 min. Šiaulių r., namuose, moteris (gim. 2004 m.) pagimdė negyvą vyriškos lyties naujagimį. Gimdyvė dėl sveikatos būklės paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
gimdyvė
Ligoninė
Moteris
Rodyti daugiau žymių