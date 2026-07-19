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Tragedija Šiaulių rajone: moteris namuose pagimdė negyvą kūdikį, gimdyvei prireikė medikų pagalbos

2026 m. liepos 19 d. 07:47
Lrytas.lt
Šiaulių rajone jauna moteris pagimdė negyvą kūdikį, o pati atsidūrė ligoninėje. 
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Liepos 18 d. apie 16 val. 30 min. Šiaulių r., namuose, moteris (gim. 2004 m.) pagimdė negyvą vyriškos lyties naujagimį. Gimdyvė dėl sveikatos būklės paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
gimdyvėLigoninėMoteris
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